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Вчера, 19:00

Дмитрий Медведев вручил Почетную грамоту Марине Мукабеновой


Сегодня последний рабочий день для депутатов ГосДумы перед отпуском, который продлится до 27 августа. По итогам завершения весенней сессии, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность награждена Почетной грамотой. Ее вручил председатель правительства страны Дмитрий Медведев.



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