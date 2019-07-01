Бату Хасиков призвал к беспристрастности

Временно исполняющий обязанности Главы региона призвал избирательную комиссию Калмыкии быть беспристрастной. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети. Каждый кандидат, предоставивший полный пакет корректно заполненных документов в срок, должен быть допущен к выборам, подчеркнул Бату Хасиков. Временно исполняющий обязанности Главы региона призвал избирательную комиссию Калмыкии быть беспристрастной. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети. Каждый кандидат, предоставивший полный пакет корректно заполненных документов в срок, должен быть допущен к выборам, подчеркнул Бату Хасиков.



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