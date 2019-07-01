В эфире «Радио России» - интерактивная программа «Здесь и сейчас»

В этом году Молодежная Общественная Организация Студенческий Педагогический Отряд «Солнг» отмечает 20-летие. У его истоков стояла Джемма Мучкинова. Сегодня она отвечала на вопросы слушателей в эфире программы «Здесь и сейчас» на Радио России-Калмыкия. По ее словам, поставленные цели и задачи успешно выполняются». Сейчас ребята из отряда «Солнг» готовятся к 22-му Фестивалю детских организаций «Хамдан», старт которого намечен на начало августа. В этом году Молодежная Общественная Организация Студенческий Педагогический Отряд «Солнг» отмечает 20-летие. У его истоков стояла Джемма Мучкинова. Сегодня она отвечала на вопросы слушателей в эфире программы «Здесь и сейчас» на Радио России-Калмыкия. По ее словам, поставленные цели и задачи успешно выполняются». Сейчас ребята из отряда «Солнг» готовятся к 22-му Фестивалю детских организаций «Хамдан», старт которого намечен на начало августа.



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