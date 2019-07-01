Подарок Национальному музею

Фонд национального музея пополнился портретной галереей, набросками и графическими листами Народного художника России Убуша Бадмаева. Сегодня в дар было передано собрание произведений мэтра калмыцкой живописи. Меценатами выступили его дочь Наталья и внук Геннадий. В своих произведениях Бадмаев раскрывал смысл простых и вечных истин о родной земле, людях и жизни. Фонд национального музея пополнился портретной галереей, набросками и графическими листами Народного художника России Убуша Бадмаева. Сегодня в дар было передано собрание произведений мэтра калмыцкой живописи. Меценатами выступили его дочь Наталья и внук Геннадий. В своих произведениях Бадмаев раскрывал смысл простых и вечных истин о родной земле, людях и жизни.



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