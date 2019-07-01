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Сегодня, 13:29

В Элисте открылись курсы калмыцкого танца


Кермен Церенова поставила перед собой цель - непременно освоить калмыцкие танцы. Нелегко даются некоторые движения, признается она. Но надеется, что регулярные занятия помогут ей овладеть хотя бы основой хореографии. А вот Светлана Сельдинова радостно демонстрирует то, чему научилась за 9 дней.

Молодой предприниматель Борис Болеев три раза в неделю выкраивает время для занятий. Он в числе тех, кто решил поддержать инициативу Центрального хурула, направленную на изучение родной культуры и возрождение духовности калмыцкого народа.

Бесплатные курсы собрали около 400 человек. Поэтому организовали две группы.. Самому юному танцору - пять лет, а самому возрастному -70. Одиннадцатилетняя Ариана Ангрикова совмещает занятия каратэ с хореографией. Калмыцкие танцы завораживают своей пластикой, ритмом и энергетикой, говорит она.

Те, кто посещают курсы, разучивают лишь элементарные движения, оттачивают технику исполнения и через танцы познают особенность культуру степного народа. Возможно, для некоторых это перерастет в любимое увлечение или станет делом жизни.

Как у заслуженного деятеля искусств России Петра Надбитова, который вносит огромный вклад в развитие культуры калмыцкого народа. Он начал проявлять интерес к танцам еще 6-ти летним мальчиком. А потом его привлекала идея самому придумывать хореографические номера. Сейчас творчество мэтра калмыцкого и российского искусства, «Рыцаря народного танца» – это национальное достояние.



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