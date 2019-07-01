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Сегодня, 13:10

Следователи Калмыкии отмечают профессиональный праздник


Сегодня в региональном управлении Следственного комитета состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов следствия России. Руководитель ведомства Анатолий Надбитов выразил признательность всем, чья деятельность способствует успешному решению важных для управления задач. За добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, лучшие сотрудники поощрены грамотами и наградами. В числе отмеченных и представители СМИ. Особые слова благодарности были адресованы и ветеранам отрасли, которые делятся своим опытом с молодым поколением.



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