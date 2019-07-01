В Калмыкии ведется борьба с карантинными вредителями

320 ловушек в этом году в ходе феромониторинга установлено специалистами Управления Россельхознадзора по Калмыкии. Он позволяет определить наличие карантинных вредителей, которые могут проникнуть на территорию республики с зараженными фруктами, овощами, саженцами и тарой. Наблюдение за такими опасными насекомыми, как калифорнийская и персиковая щитовка, томатная и картофельная моль, дынная муха, проводится при помощи специальных ловушек. Это картонный корпус с клейким дном, в котором размещена феромонная капсула, привлекающая насекомых своим запахом. Это безвредный способ эффективной защиты растений. 320 ловушек в этом году в ходе феромониторинга установлено специалистами Управления Россельхознадзора по Калмыкии. Он позволяет определить наличие карантинных вредителей, которые могут проникнуть на территорию республики с зараженными фруктами, овощами, саженцами и тарой. Наблюдение за такими опасными насекомыми, как калифорнийская и персиковая щитовка, томатная и картофельная моль, дынная муха, проводится при помощи специальных ловушек. Это картонный корпус с клейким дном, в котором размещена феромонная капсула, привлекающая насекомых своим запахом. Это безвредный способ эффективной защиты растений.



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