Школы Элисты готовятся к приемке

Двадцать два общеобразовательных учреждения Элисты готовятся к новому учебному году. Практически во всех производится текущий ремонт. Это побелка, покраска, приведение в порядок фасадов зданий. Кроме того, в школах произведут противопожарную подготовку, которая включает перезарядку огнетушителей, обработку деревянных конструкций. А в калмыцкой национальной гимназии сразу в двух зданиях ведется капитальный ремонт. В начальном блоке меняют окна, фасад и укладывают тротуарную плитку, в старшем блоке – полностью будет заменена кровля. Привести в порядок образовательные учреждения должны до пятого августа, когда начнется приемка школ к учебному сезону специальной комиссией. Двадцать два общеобразовательных учреждения Элисты готовятся к новому учебному году. Практически во всех производится текущий ремонт. Это побелка, покраска, приведение в порядок фасадов зданий. Кроме того, в школах произведут противопожарную подготовку, которая включает перезарядку огнетушителей, обработку деревянных конструкций. А в калмыцкой национальной гимназии сразу в двух зданиях ведется капитальный ремонт. В начальном блоке меняют окна, фасад и укладывают тротуарную плитку, в старшем блоке – полностью будет заменена кровля. Привести в порядок образовательные учреждения должны до пятого августа, когда начнется приемка школ к учебному сезону специальной комиссией.



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