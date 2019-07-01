Более 300 человек изъявили желание участвовать в проекте «Кадровый резерв Калмыкии»

На сегодняшний день заявки на участие в открытом конкурсе «Кадровый резерв Калмыкии» подали свыше 300 человек. Напомню, старт проекта объявил неделю назад руководитель Калмыкии Бату Хасиков. Он направлен на развитие и поддержку наиболее перспективных и талантливых жителей региона. Это шанс заявить о себе и, вместе с тем, оценить свои конкурентные преимущества. Это социальный лифт, механизм, который открывает путь для продвижения на высокие позиции в органах государственной власти и крупных компаниях. Всего предусмотрено 4 этапа. Основные требования к участникам, напомню, это наличие высшего образования и возраст от 20 до 50 лет. Приём заявок на специализированном портале «Кадровый резерв Калмыкии» продолжается. В эти дни специально созданная экспертная комиссия занимается проверкой документов соискателей. На сегодняшний день заявки на участие в открытом конкурсе «Кадровый резерв Калмыкии» подали свыше 300 человек. Напомню, старт проекта объявил неделю назад руководитель Калмыкии Бату Хасиков. Он направлен на развитие и поддержку наиболее перспективных и талантливых жителей региона. Это шанс заявить о себе и, вместе с тем, оценить свои конкурентные преимущества. Это социальный лифт, механизм, который открывает путь для продвижения на высокие позиции в органах государственной власти и крупных компаниях. Всего предусмотрено 4 этапа. Основные требования к участникам, напомню, это наличие высшего образования и возраст от 20 до 50 лет. Приём заявок на специализированном портале «Кадровый резерв Калмыкии» продолжается. В эти дни специально созданная экспертная комиссия занимается проверкой документов соискателей.



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