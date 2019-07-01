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Сегодня, 12:00

В Элисте продолжается ремонт дорог


Потребности граждан с ограниченными возможностями здоровья должны учитываться при строительстве и реконструкции любых объектов. Будь то здания или дороги. Широкие тротуары, пандусы, переходы должны обеспечивать беспрепятственный доступ маломобильным группам населения. Как поясняет председатель общественной организации инвалидов «Новая жизнь» Александр Каманджаев, необходимо чтобы после ремонта перемещение на коляске не стало испытанием, как для самих инвалидов, так и для их сопровождающих.

По словам мастера подрядной организации Михаила Гурина, в проектно-сметной документации, согласно которой ведутся ремонтные работы, учтены и будут сделаны соответствующие ГОСТу тротуары и пешеходные переходы.

Всего же по данным городской администрации в этом году планируется выполнить ремонт 17 участков дорог, на сумму свыше 417 миллионов рублей. Это средства федерального, регионального и местного бюджетов.
Завершить реконструкцию городских дорог планируется к концу осени текущего года. И как обещают дорожники, проехать без последствий смогут все, в том числе и граждане с ограниченными возможностями здоровья.



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