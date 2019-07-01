В Калмыкии участились случаи укуса человека животными

Более 400 пострадавших от укусов животных зарегистрировано в Калмыкии за полугодие. В двух случаях лабораторно подтверждено бешенство. Клинические проявления были выявлены у двух женщин из Юстинского и Кетченеровского районов. Они подверглись нападению бездомных животных. В природном очаге носителями вируса являются дикие плотоядные хищники. До сих пор человека, заболевшего бешенством, вылечить не удается. В борьбе с этим заболеванием именно профилактика и вовремя полученный курс вакцинации приобретает особое значение. Последний летальный случай в республике произошел 9 лет назад. Тогда за медицинской помощью пострадавший обратился слишком поздно. Более 400 пострадавших от укусов животных зарегистрировано в Калмыкии за полугодие. В двух случаях лабораторно подтверждено бешенство. Клинические проявления были выявлены у двух женщин из Юстинского и Кетченеровского районов. Они подверглись нападению бездомных животных. В природном очаге носителями вируса являются дикие плотоядные хищники. До сих пор человека, заболевшего бешенством, вылечить не удается. В борьбе с этим заболеванием именно профилактика и вовремя полученный курс вакцинации приобретает особое значение. Последний летальный случай в республике произошел 9 лет назад. Тогда за медицинской помощью пострадавший обратился слишком поздно.



Смотреть полный выпуск новостей



