«Дайчин тенгри» завершился

Участники конного похода вернулись в Элисту. Несмотря на то, что фестиваль «Дайчин тенгри» в Юстинском районе уже завершился, всадники решили вернуться домой на конях. Своим примером они преследует цель популяризировать конный спорт, верховую езду. В общей сложности, экспедиция преодолела более тысячи километров пути, десятки населенных пунктов Калмыкии и Астраханской области. Кроме того, были организованы культурно-массовые мероприятия для местного населения. Участие в походе приняли около 60 человек. Участники конного похода вернулись в Элисту. Несмотря на то, что фестиваль «Дайчин тенгри» в Юстинском районе уже завершился, всадники решили вернуться домой на конях. Своим примером они преследует цель популяризировать конный спорт, верховую езду. В общей сложности, экспедиция преодолела более тысячи километров пути, десятки населенных пунктов Калмыкии и Астраханской области. Кроме того, были организованы культурно-массовые мероприятия для местного населения. Участие в походе приняли около 60 человек.



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