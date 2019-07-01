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Сегодня, 12:53

Фонд Национального музея пополнится


Национальный Музей получит в дар работы Убуша Бадмаева, Народного художника России. Меценатами выступают дочь и внук мэтра, который является одним из основоположников современного изобразительного искусства Калмыкии. Его яркое творческое наследие вошло в золотой культурный фонд страны: 80 произведений, которые бережно хранятся в музее, являются частью Государственного музейного фонда России. Теперь в галерее появятся портретные коллекции.



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