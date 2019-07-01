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Сегодня, 12:50

Субсидии для поисковиков Калмыкии


В этом году Калмыкия получит субсидию полтора миллиона рублей на обустройство и восстановление воинских захоронений, сообщается на сайте минспорта и молодежной политики. Речь идет об объектах, находящихся в государственной собственности, реконструкция которых будет проходить в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества». Поскольку работы по содержанию мест воинских захоронений осуществляют органы местного самоуправления, распределять средства они будут на свое усмотрение. Условия предоставления федеральных субсидий предусматривают софинансирование из местных бюджетов. На сегодня в республике имеются 64 объекта периода Великой Отечественной войны.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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