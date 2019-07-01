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Сегодня, 12:48

Педагог из Калмыкии – победитель Всероссийского форума


Педагог из Калмыкии Надежда Миндеева стала обладательницей гранта в размере 150 тысяч рублей по итогам ежегодного Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов». Ее проект «Элистинский патриотический клуб для работы с трудными подростками «Йосндан» оказался лучшим. Степная республика представила на конкурсе 4 индивидуальных проекта. Всего их было 32. Ранее, учитель русского языка и литературы Элистинской школы номер 12 Надежда Миндеева победила в молодежном республиканском форуме «Уралан. Цаган седкл».



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