Педагог из Калмыкии – победитель Всероссийского форума

Педагог из Калмыкии Надежда Миндеева стала обладательницей гранта в размере 150 тысяч рублей по итогам ежегодного Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов». Ее проект «Элистинский патриотический клуб для работы с трудными подростками «Йосндан» оказался лучшим. Степная республика представила на конкурсе 4 индивидуальных проекта. Всего их было 32. Ранее, учитель русского языка и литературы Элистинской школы номер 12 Надежда Миндеева победила в молодежном республиканском форуме «Уралан. Цаган седкл». Педагог из Калмыкии Надежда Миндеева стала обладательницей гранта в размере 150 тысяч рублей по итогам ежегодного Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов». Ее проект «Элистинский патриотический клуб для работы с трудными подростками «Йосндан» оказался лучшим. Степная республика представила на конкурсе 4 индивидуальных проекта. Всего их было 32. Ранее, учитель русского языка и литературы Элистинской школы номер 12 Надежда Миндеева победила в молодежном республиканском форуме «Уралан. Цаган седкл».



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