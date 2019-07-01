В Калмыкии продолжается летняя оздоровительная кампания

Малая Джангариада – так назвали эти состязания по стрельбе из лука, накидыванию аркана и перетягиванию каната. Мальчишки и девчонки с одинаковой ловкость и сноровкой справляются с заданиями. И все это под музыку и дружеские подбадривания. В детском лагере – всегда непередаваемая атмосфера, которая запоминается на долгие годы. Некоторые из ребят отдыхают в Сайгачонке не в первый раз, но с радостью возвращаются сюда вновь и вновь.



Программа второй смены направлена на создание условий для вовлечения детей и подростков в занятия физической культурой. Мероприятия позволяют сформировать навыки здорового образа жизни и пропагандировать спорт высоких достижений. Предусмотрено проведение соревнований, конкурсов, встреч с известными спортсменами, организация экскурсий к объектам спорта.



В этот раз здравница в Целинном районе собрала 80 ребят из всех 13-ти районов и Элисты. Преимущества в получении путевки сюда по традиции были у детей из льготной категории. Условия, предложенные персоналом, соответствуют всем необходимым нормам. Четырехразовое питание с разнообразным меню, а еще медицинские процедуры. Например, вдыхание аромамасел для профилактики респираторных заболеваний.



Всего же за вторую смену в Калмыкии отдохнут и поправят свое здоровье 345 детей в четырех лагерях: «Сайгачонок», «Родничок» в Кетченеровском районе, «Березка» – в Городовиковском РМО и «Джангар» при Калмыцком Госуниверситете. Малая Джангариада – так назвали эти состязания по стрельбе из лука, накидыванию аркана и перетягиванию каната. Мальчишки и девчонки с одинаковой ловкость и сноровкой справляются с заданиями. И все это под музыку и дружеские подбадривания. В детском лагере – всегда непередаваемая атмосфера, которая запоминается на долгие годы. Некоторые из ребят отдыхают в Сайгачонке не в первый раз, но с радостью возвращаются сюда вновь и вновь.Программа второй смены направлена на создание условий для вовлечения детей и подростков в занятия физической культурой. Мероприятия позволяют сформировать навыки здорового образа жизни и пропагандировать спорт высоких достижений. Предусмотрено проведение соревнований, конкурсов, встреч с известными спортсменами, организация экскурсий к объектам спорта.В этот раз здравница в Целинном районе собрала 80 ребят из всех 13-ти районов и Элисты. Преимущества в получении путевки сюда по традиции были у детей из льготной категории. Условия, предложенные персоналом, соответствуют всем необходимым нормам. Четырехразовое питание с разнообразным меню, а еще медицинские процедуры. Например, вдыхание аромамасел для профилактики респираторных заболеваний.Всего же за вторую смену в Калмыкии отдохнут и поправят свое здоровье 345 детей в четырех лагерях: «Сайгачонок», «Родничок» в Кетченеровском районе, «Березка» – в Городовиковском РМО и «Джангар» при Калмыцком Госуниверситете.



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