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Сегодня, 12:44

В Калмыкии продолжается летняя оздоровительная кампания


Малая Джангариада – так назвали эти состязания по стрельбе из лука, накидыванию аркана и перетягиванию каната. Мальчишки и девчонки с одинаковой ловкость и сноровкой справляются с заданиями. И все это под музыку и дружеские подбадривания. В детском лагере – всегда непередаваемая атмосфера, которая запоминается на долгие годы. Некоторые из ребят отдыхают в Сайгачонке не в первый раз, но с радостью возвращаются сюда вновь и вновь.

Программа второй смены направлена на создание условий для вовлечения детей и подростков в занятия физической культурой. Мероприятия позволяют сформировать навыки здорового образа жизни и пропагандировать спорт высоких достижений. Предусмотрено проведение соревнований, конкурсов, встреч с известными спортсменами, организация экскурсий к объектам спорта.

В этот раз здравница в Целинном районе собрала 80 ребят из всех 13-ти районов и Элисты. Преимущества в получении путевки сюда по традиции были у детей из льготной категории. Условия, предложенные персоналом, соответствуют всем необходимым нормам. Четырехразовое питание с разнообразным меню, а еще медицинские процедуры. Например, вдыхание аромамасел для профилактики респираторных заболеваний.

Всего же за вторую смену в Калмыкии отдохнут и поправят свое здоровье 345 детей в четырех лагерях: «Сайгачонок», «Родничок» в Кетченеровском районе, «Березка» – в Городовиковском РМО и «Джангар» при Калмыцком Госуниверситете.



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