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Сегодня, 12:41

«ГосWeb» апробируют на Калмыкии


Минкомсвязи отобрало шесть регионов – Калмыкия и Удмуртия, Ханты-Мансийский автономный округ, Алтайский край, Курганская и Московская области, в которых будет протестирована работа единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов («ГосWeb»). Общая стоимость этого и других проектов по развитию Единого портала госуслуг – свыше миллиарда рублей.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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