«ГосWeb» апробируют на Калмыкии

Минкомсвязи отобрало шесть регионов – Калмыкия и Удмуртия, Ханты-Мансийский автономный округ, Алтайский край, Курганская и Московская области, в которых будет протестирована работа единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов («ГосWeb»). Общая стоимость этого и других проектов по развитию Единого портала госуслуг – свыше миллиарда рублей. Минкомсвязи отобрало шесть регионов – Калмыкия и Удмуртия, Ханты-Мансийский автономный округ, Алтайский край, Курганская и Московская области, в которых будет протестирована работа единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов («ГосWeb»). Общая стоимость этого и других проектов по развитию Единого портала госуслуг – свыше миллиарда рублей.



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