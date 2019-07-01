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Сегодня, 12:36

Детям с сахарным диабетом будет проще получить инвалидность


Для детей с диабетом упростили процедуру установления инвалидности. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Дмитрий Медведев. Оно предусматривает включение инсулинозависимого сахарного диабета в перечень заболеваний, при которых инвалидность устанавливается до достижения ребенком 18 лет, без указания срока переосвидетельствования. Ранее таким детям устанавливалась категория «ребенок-инвалид» до достижения 14-летнего возраста. После этого многие теряли статус, считалось, что они могут самостоятельно контролировать заболевание. Кроме того, из бюджета будет выделено свыше 2 миллиардов рублей на обеспечение детей-инвалидов расходными материалами к инсулиновым помпам.



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