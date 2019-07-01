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Сегодня, 18:02

Яшалтинские аграрии – лидеры уборочной кампании


Яшалтинцы – в лидерах по итогам жатвы. Предварительные итоги уборки подвели сегодня в министерстве. По словам специалистов, июньская жара повлияла на урожайность. Но, несмотря на это, валовой сбор составил 550 тысяч тонн. Это больше, чем в прошлом году. Дожди тоже помешали взятым темпам. Поэтому земледельцы северных районов все еще заняты жатвой. Для полного завершения кампании потребуется еще несколько дней. А пока зерно хранится на токах, где ведется очистка. Затем его будут готовить к продаже.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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