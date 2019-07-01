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Сегодня, 17:59

Федеральные трассы на территории Калмыкии ремонтируются


Вниманию автовладельцев! На федеральных трассах, пролегающих по территории степного региона, производится капитальный ремонт дорожного покрытия. Всего планируется обновить три участка до конца октября текущего года. Это автодороги Р-22 вблизи населенного пункта Овата Целинного района, Р-216 вблизи Улан-Эрге и на 20-м км. трассы Элиста-Ставрополь. При работах будет увеличена ширина дорожного покрытия. Магистраль будет приведена в нормативное состояние соответствующее третьей технической категории.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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