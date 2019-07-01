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Сегодня, 17:56

Объем отходов от содержания сельхозживотных в Калмыкии – почти 2 млн. тонн в год


Объем отходов от содержания сельхозживотных в Калмыкии – почти 2 млн. тонн в годВ Калмыкии будет активизирована работа по учету и включению в территориальные схемы отходов животноводства. Такое поручение всем субъектам было дано главой министерства природных ресурсов России Дмитрием Кобылкиным на оперативном совещании. Как поясняют в региональном ведомстве, это актуальный вопрос, долгое время нерегулируемый и приводящий к негативным последствиям и недовольству жителей. По данным специалистов, в Калмыкии оценочный объем отходов от содержания сельхозживотных в стойловый период, по самым скромным оценкам, составляет почти два миллиона тонн в год. Максимальные штрафы за несоблюдение требований при размещении таких отходов для граждан составят до восьми тысяч рублей; для предпринимателей - до девяноста тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.



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