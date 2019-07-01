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Сегодня, 17:54

Музей Центрального хурула – победитель туристического конкурса


На стеклянных стеллажах фрагменты старинных священных текстов «ном», архивные фотографии, предметы буддийского искусства 12-13 веков. В новой экспозиции – одежда гелюнгов. Например, вот это одеяние монах Джимбя-гевши никогда не носил. Она была сшита для него близкими. Коллекцию в дар Центральному хурулу передал Александр Харцхаев, внучатый племянник священнослужителя. В 19 лет Джимбя-Гевши был направлен на учебу в Тибет. Там же в возрасте 86 лет ушел из жизни. В свое время был наставником Норбу Ринпоче – старшего брата Далай-ламы 14-го.

В экспозицию музея входит богатейшее собрание масок божеств буддийского пантеона. Это подарок священнослужителей монастыря Гьюдмед. Традиционно используются в ритуальной танцевальной церемонии мистерии «Цам». Самая красочная и колоритная – красная Джамсаран. Она символизирует монгольского бога войны. А эти 10 статуэток и ритуальные принадлежности к ним найдены в 15-ти километрах от Шатты. Каждый экспонат – драгоценная реликвия.

Неподдельный интерес у туристов вызывают экспонаты и коллекционера из Ростовской области. Статуэтки Будд бирманского периода, бодхисатв, выдающихся монахов, любопытные образцы оберегов - «мирдэ» в кожаных чехлах Роман Анощенко передал в дар храму. Музей истории буддизма Центрального хурула ежегодно посещают свыше 16-ти тысяч человек.
Редким образцам коллекции остается удивляться. Барабан, который сделан из человеческого черепа. Его в своих ритуалах использовали тантрические монахи. Статуя Будды, найденная в огороде жителем Краснодарского края. Здесь же труба с экзотическим звуком, в которую священнослужители дудят по утрам в монастырях Тибета и Непала. Или эта танка с изображением Будды и 8 божеств не датирующаяся временем.



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