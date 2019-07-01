Калмыкия лучше всех готовит абитуриентов к поступлению в ВУЗы

В прошлом году около 80-ти процентов выпускников из степной республики, стали учащимися «топовых» высших образовательных учреждений на бюджетной основе. На сегодняшний день в степном регионе функционируют 15 гимназий и 5 лицеев. Так, в топ 5-ти школ по Южному федеральному округу вошли Элистинский лицей и многопрофильная гимназия. За последние два года 30 учащихся прошли обучение в образовательном центре «Сириус». В прошлом году около 80-ти процентов выпускников из степной республики, стали учащимися «топовых» высших образовательных учреждений на бюджетной основе. На сегодняшний день в степном регионе функционируют 15 гимназий и 5 лицеев. Так, в топ 5-ти школ по Южному федеральному округу вошли Элистинский лицей и многопрофильная гимназия. За последние два года 30 учащихся прошли обучение в образовательном центре «Сириус».



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