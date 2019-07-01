ОНФ Калмыкии презентовали новый проект «Профстажировки 2.0»

Платформа предназначена для взаимодействия студентов ВУЗов и ССУЗов и работодателей, которые предлагают специальные задания от компаний – так называемые кейсы. Отметим, что успешно преодолев испытания, студент получает возможность пройти стажировку или практику на этом предприятии. Учащийся может использовать данное задание и посвятить решению задачи свою курсовую, дипломную или иную научную работу. Любая организация-работодатель может стать партнером всероссийского проекта. Платформа предназначена для взаимодействия студентов ВУЗов и ССУЗов и работодателей, которые предлагают специальные задания от компаний – так называемые кейсы. Отметим, что успешно преодолев испытания, студент получает возможность пройти стажировку или практику на этом предприятии. Учащийся может использовать данное задание и посвятить решению задачи свою курсовую, дипломную или иную научную работу. Любая организация-работодатель может стать партнером всероссийского проекта.



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