«Лесная сказка» начнет работу в следующем сезоне

Непривычная тишина царит на территории Лесной сказки. Слышно только пение птиц и шум деревьев. А когда-то здесь раздавался детский смех. Здравница, утопающая в роскошной дубовой роще, уже много лет нуждается в капитальном ремонте. Здесь проводились крупные мероприятия не только районного, но и регионального масштаба. «Лесная сказка» принимала гостей и участников всероссийского молодежного форума «Селигер». Для того, чтобы вернуть былую славу одному из самых популярных детский лагерей, Бату Хасиков решил направить на его капремонт 17 миллионов рублей. Эту сумму руководитель региона планирует выделить из 350-ти миллионов рублей, которые предоставил резервный фонд правительства России после двусторонних встреч Хасикова с федеральными министрами.



Свою лепту в капремонт лагеря внесет и местная казна. А это более двух миллионов рублей. Сейчас уже оформляются необходимые документы. Бату Хасиков дал поручение руководству администрации Яшалтинского района взять этот объект под шефство, и как можно скорее начать строительные работы. Также восстановят водоем на территории лагеря.



Между тем более 39 млн. рублей будет направлено на строительство детского сада в поселке Эсто-Алтай. Средства будут выделены из федерального бюджета, а также из республиканской казны. Дошкольное учреждение рассчитано на 50 мест. Сейчас в очереди стоят около 100 малышей. Возведение объекта начнется в сентябре.



Посетил Бату Хасиков и районную больницу. На ее базе планируют открыть санаторий с использованием грязи со дна Соленого озера. Те, кто страдает кожными заболеваниями и у кого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, смогут получать комплекс медицинских услуг. Это значит, что реальные доходы ЦРБ будут зависеть исключительно от количества и качества оказанных ею услуг. Таким образом, лечебное учреждение будет заинтересовано в том, чтобы принимать больше пациентов.



В Эсто-Алтайской школе Хасиков побывал в музее Давида Кугультинова, а также в мастерской, где проходят уроки. Ну, а юные боксеры в этот день получили мастер-класс от Бату Хасикова. Ринг соорудили на улице. Поскольку спортсмены не имеют собственного помещения для занятий. Руководству района дано поручение до начала учебного года решить проблему. Непривычная тишина царит на территории Лесной сказки. Слышно только пение птиц и шум деревьев. А когда-то здесь раздавался детский смех. Здравница, утопающая в роскошной дубовой роще, уже много лет нуждается в капитальном ремонте. Здесь проводились крупные мероприятия не только районного, но и регионального масштаба. «Лесная сказка» принимала гостей и участников всероссийского молодежного форума «Селигер». Для того, чтобы вернуть былую славу одному из самых популярных детский лагерей, Бату Хасиков решил направить на его капремонт 17 миллионов рублей. Эту сумму руководитель региона планирует выделить из 350-ти миллионов рублей, которые предоставил резервный фонд правительства России после двусторонних встреч Хасикова с федеральными министрами.Свою лепту в капремонт лагеря внесет и местная казна. А это более двух миллионов рублей. Сейчас уже оформляются необходимые документы. Бату Хасиков дал поручение руководству администрации Яшалтинского района взять этот объект под шефство, и как можно скорее начать строительные работы. Также восстановят водоем на территории лагеря.Между тем более 39 млн. рублей будет направлено на строительство детского сада в поселке Эсто-Алтай. Средства будут выделены из федерального бюджета, а также из республиканской казны. Дошкольное учреждение рассчитано на 50 мест. Сейчас в очереди стоят около 100 малышей. Возведение объекта начнется в сентябре.Посетил Бату Хасиков и районную больницу. На ее базе планируют открыть санаторий с использованием грязи со дна Соленого озера. Те, кто страдает кожными заболеваниями и у кого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, смогут получать комплекс медицинских услуг. Это значит, что реальные доходы ЦРБ будут зависеть исключительно от количества и качества оказанных ею услуг. Таким образом, лечебное учреждение будет заинтересовано в том, чтобы принимать больше пациентов.В Эсто-Алтайской школе Хасиков побывал в музее Давида Кугультинова, а также в мастерской, где проходят уроки. Ну, а юные боксеры в этот день получили мастер-класс от Бату Хасикова. Ринг соорудили на улице. Поскольку спортсмены не имеют собственного помещения для занятий. Руководству района дано поручение до начала учебного года решить проблему.



Смотреть полный выпуск новостей



