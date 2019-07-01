ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:58

«Лесная сказка» начнет работу в следующем сезоне


Непривычная тишина царит на территории Лесной сказки. Слышно только пение птиц и шум деревьев. А когда-то здесь раздавался детский смех. Здравница, утопающая в роскошной дубовой роще, уже много лет нуждается в капитальном ремонте. Здесь проводились крупные мероприятия не только районного, но и регионального масштаба. «Лесная сказка» принимала гостей и участников всероссийского молодежного форума «Селигер». Для того, чтобы вернуть былую славу одному из самых популярных детский лагерей, Бату Хасиков решил направить на его капремонт 17 миллионов рублей. Эту сумму руководитель региона планирует выделить из 350-ти миллионов рублей, которые предоставил резервный фонд правительства России после двусторонних встреч Хасикова с федеральными министрами.

Свою лепту в капремонт лагеря внесет и местная казна. А это более двух миллионов рублей. Сейчас уже оформляются необходимые документы. Бату Хасиков дал поручение руководству администрации Яшалтинского района взять этот объект под шефство, и как можно скорее начать строительные работы. Также восстановят водоем на территории лагеря.

Между тем более 39 млн. рублей будет направлено на строительство детского сада в поселке Эсто-Алтай. Средства будут выделены из федерального бюджета, а также из республиканской казны. Дошкольное учреждение рассчитано на 50 мест. Сейчас в очереди стоят около 100 малышей. Возведение объекта начнется в сентябре.

Посетил Бату Хасиков и районную больницу. На ее базе планируют открыть санаторий с использованием грязи со дна Соленого озера. Те, кто страдает кожными заболеваниями и у кого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, смогут получать комплекс медицинских услуг. Это значит, что реальные доходы ЦРБ будут зависеть исключительно от количества и качества оказанных ею услуг. Таким образом, лечебное учреждение будет заинтересовано в том, чтобы принимать больше пациентов.

В Эсто-Алтайской школе Хасиков побывал в музее Давида Кугультинова, а также в мастерской, где проходят уроки. Ну, а юные боксеры в этот день получили мастер-класс от Бату Хасикова. Ринг соорудили на улице. Поскольку спортсмены не имеют собственного помещения для занятий. Руководству района дано поручение до начала учебного года решить проблему.



Другие новости по теме:

  • Лагерь «Лесная сказка» будет отремонтирован
  • Бату Хасиков посетил социальные объекты в Троицком
  • В лагере «Лесная сказка» состоится очередной слет всероссийского молодежного форума «Селигер»
  • Здание центральной больницы Юстинского района нуждается в капитальном ремонте
  • Бату Хасиков пообщался с художниками республики
  • Бату Хасиков посетил форум предпринимателей «Бизнес- старт»
  • Бату Хасиков посетил ряд социальных объектов в Целинном районе
  • Бату Хасиков посетил ряд значимых объектов Черноземельского района
  • Бату Хасиков подписал соглашения в рамках международного экономического форума
  • Бату Хасиков посетил обладателя гранта по развитию туризма

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июль 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34