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Сегодня, 12:56

В Элисте и пригородных поселках ведется опашка территории


Несмотря на меняющиеся погодные условия в Калмыкии продолжается и работа по опашке территорий. Так, в пригородных населенных пунктах Аршан, Лола, Максимовка, Салын общая протяженность минерализованных полос составляет 34 километра. Ширина не менее четырех с половиной метров. Опашка производится в несколько этапов. Завершающий будет произведен в третьем квартале текущего года, сообщили сегодня в администрации города.



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