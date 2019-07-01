В Элисте и пригородных поселках ведется опашка территории

Несмотря на меняющиеся погодные условия в Калмыкии продолжается и работа по опашке территорий. Так, в пригородных населенных пунктах Аршан, Лола, Максимовка, Салын общая протяженность минерализованных полос составляет 34 километра. Ширина не менее четырех с половиной метров. Опашка производится в несколько этапов. Завершающий будет произведен в третьем квартале текущего года, сообщили сегодня в администрации города. Несмотря на меняющиеся погодные условия в Калмыкии продолжается и работа по опашке территорий. Так, в пригородных населенных пунктах Аршан, Лола, Максимовка, Салын общая протяженность минерализованных полос составляет 34 километра. Ширина не менее четырех с половиной метров. Опашка производится в несколько этапов. Завершающий будет произведен в третьем квартале текущего года, сообщили сегодня в администрации города.



Смотреть полный выпуск новостей



