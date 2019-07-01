Калмыкию посетили федеральные министры

Сегодня в Калмыкию прибыли с рабочим визитом министр энергетики России Александр Новак и министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Они встретились с руководителем региона. А чуть позже они обсудили подготовку к отопительному сезону и обеспечение безопасности электроснабжения в субъектах ЮФО, в том числе и в Калмыкии в рамках заседания Правительственной комиссии. Речь шла и о динамике дебиторской задолженности потребителей за тепло и электроэнергию перед ресурсоснабжающими организациями. Так, сумма долга в регионе только за электроэнергию за два года составила более полумиллиарда рублей.



Александр Новак Министр энергетики России: в целом, если брать ЮФО, у нас хорошая ситуация по погашению задолженности на оптовом рынке. Несколько похуже – на розничном рынке, то есть сбор с потребителей, здесь задолженность немного переросла. Сегодня мы поручили всем субъектам РФ, сетевым компаниям и потребителям еще раз провести работу, чтобы эта ситуация исправилась. Это касается сбора с розницы. Потому что это, действительно, источники для того, чтобы реализовывать инвестиционные программы, направленные на развитие энергоснабжения. Я считаю, что наши компании, субъекты электроэнергетики, субъекты РФ подготовились к осенне-зимнему периоду.



Также в ходе заседания федеральным штабом обсуждалась и реализация программы социально-экономического развития, которую разрабатывает Калмыкия при поддержке федеральных органов власти.



Бату Хасиков, врио главы РК: мы сейчас все возможные проблемные зоны выявили. Теперь уже с поддержкой федеральных органов власти, с помощью коллег к сезону будем готовы. Хотел бы подчеркнуть, что ведется работа с управляющими компаниями, с которыми были проблемы. Мы все это регулируем, потом без их качественной работы, без правильно выстроенной системы, возникают сложности. Но в данном случае, мы все урегулируем. Сегодня в Калмыкию прибыли с рабочим визитом министр энергетики России Александр Новак и министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Они встретились с руководителем региона. А чуть позже они обсудили подготовку к отопительному сезону и обеспечение безопасности электроснабжения в субъектах ЮФО, в том числе и в Калмыкии в рамках заседания Правительственной комиссии. Речь шла и о динамике дебиторской задолженности потребителей за тепло и электроэнергию перед ресурсоснабжающими организациями. Так, сумма долга в регионе только за электроэнергию за два года составила более полумиллиарда рублей.Александр Новак Министр энергетики России: в целом, если брать ЮФО, у нас хорошая ситуация по погашению задолженности на оптовом рынке. Несколько похуже – на розничном рынке, то есть сбор с потребителей, здесь задолженность немного переросла. Сегодня мы поручили всем субъектам РФ, сетевым компаниям и потребителям еще раз провести работу, чтобы эта ситуация исправилась. Это касается сбора с розницы. Потому что это, действительно, источники для того, чтобы реализовывать инвестиционные программы, направленные на развитие энергоснабжения. Я считаю, что наши компании, субъекты электроэнергетики, субъекты РФ подготовились к осенне-зимнему периоду.Также в ходе заседания федеральным штабом обсуждалась и реализация программы социально-экономического развития, которую разрабатывает Калмыкия при поддержке федеральных органов власти.Бату Хасиков, врио главы РК: мы сейчас все возможные проблемные зоны выявили. Теперь уже с поддержкой федеральных органов власти, с помощью коллег к сезону будем готовы. Хотел бы подчеркнуть, что ведется работа с управляющими компаниями, с которыми были проблемы. Мы все это регулируем, потом без их качественной работы, без правильно выстроенной системы, возникают сложности. Но в данном случае, мы все урегулируем.



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