Партнерство Калмыкии и ПАО «Лукойл» продолжается

С этого подписания начинается дальнейшее сотрудничество между Калмыкией и компанией ЛУКОЙЛ. Документ направлен на рост производственного потенциала и улучшение инвестиционного климата в регионе, развитие минерально-сырьевой базы, рациональное использование природных ресурсов, улучшение экологической обстановки. По словам Алекперова, уже осенью обе стороны детально разработают план о совместном сотрудничестве. В частности речь идет о капитальном ремонте, участии в новом строительстве, благоустройстве придворовых территорий. По словам Алекперова, компания открыта для диалога.



Министр энергетики РФ Александр Новак: присутствие такой крупной компании, как ЛУКОЙЛ, подписание соглашения о сотрудничестве между Лукойлом и Калмыкией это, на мой взгляд, очень важная составляющая, которая может дополнительно стать драйвером, стимулом для развития Калмыкии.



С участием Лукойла решаются насущные проблемы, реализуются социальные проекты. И в этом в первую очередь, выигрывают жители республики, считает Бату Хасиков.



Напомню, что с 2014 года ЛУКОЙЛ активно реализует социальную программу на территории республики. Среди крупнейших проектов: капитальный ремонт в социальном приюте Элисты и хирургическом отделении ЦРБ в поселке Комсомольский Черноземельского района, приобретение медоборудования для перинатального центра, ученической мебели для школ республики, закупка 15 автобусов для городского автопарка, капремонт и оснащение кинотеатра «Октябрь». Общий размер благотворительной помощи, оказанной с 2014 года, превысил 680 миллионов рублей. Все обязательства, которые берет на себя компания Лукойл в рамках сотрудничества с Калмыкией, выполняются в срок и качественно. Эта была главная мысль, которая прозвучала сегодня в ходе подписания важного для региона документа. С этого подписания начинается дальнейшее сотрудничество между Калмыкией и компанией ЛУКОЙЛ. Документ направлен на рост производственного потенциала и улучшение инвестиционного климата в регионе, развитие минерально-сырьевой базы, рациональное использование природных ресурсов, улучшение экологической обстановки. По словам Алекперова, уже осенью обе стороны детально разработают план о совместном сотрудничестве. В частности речь идет о капитальном ремонте, участии в новом строительстве, благоустройстве придворовых территорий. По словам Алекперова, компания открыта для диалога.Министр энергетики РФ Александр Новак: присутствие такой крупной компании, как ЛУКОЙЛ, подписание соглашения о сотрудничестве между Лукойлом и Калмыкией это, на мой взгляд, очень важная составляющая, которая может дополнительно стать драйвером, стимулом для развития Калмыкии.С участием Лукойла решаются насущные проблемы, реализуются социальные проекты. И в этом в первую очередь, выигрывают жители республики, считает Бату Хасиков.Напомню, что с 2014 года ЛУКОЙЛ активно реализует социальную программу на территории республики. Среди крупнейших проектов: капитальный ремонт в социальном приюте Элисты и хирургическом отделении ЦРБ в поселке Комсомольский Черноземельского района, приобретение медоборудования для перинатального центра, ученической мебели для школ республики, закупка 15 автобусов для городского автопарка, капремонт и оснащение кинотеатра «Октябрь». Общий размер благотворительной помощи, оказанной с 2014 года, превысил 680 миллионов рублей. Все обязательства, которые берет на себя компания Лукойл в рамках сотрудничества с Калмыкией, выполняются в срок и качественно. Эта была главная мысль, которая прозвучала сегодня в ходе подписания важного для региона документа.



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