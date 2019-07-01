Калмыкия и ПАО «Лукойл» подписали соглашение

Сегодня в полдень подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Калмыкией и компанией «Лукойл». Ее президент Вагит Алекперов находится в республике. Подписанный документ направлен на рост производственного потенциала и улучшение инвестиционного климата в регионе, развитие минерально-сырьевой базы, рациональное использование природных ресурсов, улучшение экологической обстановки. На церемонии было отмечено, что за время партнерских отношений решены многие производственные и социальные вопросы.



Тем самым, бессменный руководитель нефтегиганта продемонстрировал свою готовность к дальнейшему сотрудничеству с регионом, и поддержке Бату Хасикова в его деятельности. Сегодня в полдень подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Калмыкией и компанией «Лукойл». Ее президент Вагит Алекперов находится в республике. Подписанный документ направлен на рост производственного потенциала и улучшение инвестиционного климата в регионе, развитие минерально-сырьевой базы, рациональное использование природных ресурсов, улучшение экологической обстановки. На церемонии было отмечено, что за время партнерских отношений решены многие производственные и социальные вопросы.Тем самым, бессменный руководитель нефтегиганта продемонстрировал свою готовность к дальнейшему сотрудничеству с регионом, и поддержке Бату Хасикова в его деятельности.



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