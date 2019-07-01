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Сегодня, 15:33

Врио Калмыкии с рабочим визитом побывал в Яшалтинском районе


В зале здания администрации те, кто решил озвучить свои вопросы непосредственно Бату Хасикову. Жители поселка Манычский не дождутся качественной питьевой воды. Вся документация на руках. Это и ПСД и положительная экспертиза. Проблема сельчан будет решена, говорит министр сельского хозяйства Санал Адьяев, если их заявку одобрят в главном ведомстве. Нацпроект «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется с будущего года.

В Яшалтинском районе три села, жители которых пользуются привозной водой: это Соленое, Красномихайловское и Октябрьское. Как заверили чиновники, все будет решаться поэтапно. Между тем, о качественной дороге мечтают жители села Октябрьское. Эту проблему подняли депутаты. Необходимо обновление дорожного полотна до Яшалты, протяженность которого составляет почти 40 километров. Эта работа будет произведена за счет средств национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

Вопрос сохранения пастбищных угодий для яшалтинцев также оказался актуальным. Эта тема стала предметом обсуждения участников встречи.

А свыше 9-ти миллионов рублей будет выделено на завершение строительства кровли Яшалтинской школы имени Панченко. Новое современное образовательное учреждение появится в поселке Красный Партизан. Но это произойдет не раньше 2021 года. На его строительство будут направлены не только федеральные средства, но деньги из республиканской казны и местного бюджета. Посетил Бату Хасиков школу в селе Веселое. Подарок - борцовский ковер обновленному спортзалу, который не работал с 86 года. Также сувениры получили юные спортсмены, отличившиеся на международных состязаниях.

Осмотрел Хасиков в этом же населенном пункте ФАП, который заметно преобразился после капремонта. Он был произведен за счет средств СПК Буругшун. Также лично встретился с инвалидом по зрению Цыржымой Ямпиловой, жительницей Яшалты. Ее волнует вопрос обеспечения жильем, в очереди она стоит 17 лет. Соответствующим структурам было дано поручение разработать этот вопрос. Также были обозначены задачи для профильных министров. К примеру, в дальнейшем не допустить просрочки задолженности по выплате республиканских льгот ветеранам.



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