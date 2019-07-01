Лагерь «Лесная сказка» будет отремонтирован

Бату Хасиков направит 17 млн. рублей на реконструкцию детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка" в Яшалтинском районе. Эту сумму руководитель региона планирует выделить из 350 млн. рублей, которые предоставил резервный фонд правительства России после двусторонних встреч Хасикова с федеральными министрами. Средства готовы выделить и из районного бюджета. Бату Хасиков направит 17 млн. рублей на реконструкцию детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка" в Яшалтинском районе. Эту сумму руководитель региона планирует выделить из 350 млн. рублей, которые предоставил резервный фонд правительства России после двусторонних встреч Хасикова с федеральными министрами. Средства готовы выделить и из районного бюджета.



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