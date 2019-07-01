Парк в п. Цаган-Аман приводят в порядок

В поселке Цаган-Аман Юстинского района в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» идут работы по благоустройству общественной территории. На сегодня завершен подготовительный этап: организация электричества, водопроводных сетей, зональная планировка. В настоящее время подрядчик заливает фундамент под каркасные кибитки и 16-метровую пагоду, заказан памятник. Напомним, общая стоимость проекта более 16,5 млн. руб., в том числе свыше 14 млн. – из федерального бюджета, 300 тысяч – из республиканского. Остальное – из местной казны. В поселке Цаган-Аман Юстинского района в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» идут работы по благоустройству общественной территории. На сегодня завершен подготовительный этап: организация электричества, водопроводных сетей, зональная планировка. В настоящее время подрядчик заливает фундамент под каркасные кибитки и 16-метровую пагоду, заказан памятник. Напомним, общая стоимость проекта более 16,5 млн. руб., в том числе свыше 14 млн. – из федерального бюджета, 300 тысяч – из республиканского. Остальное – из местной казны.



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