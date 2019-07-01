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Сегодня, 12:45

В Ики-Бурульском районе подводят промежуточный итог уборки


Предварительные итоги уборочной страды подвели земледельцы Ики-Бурульского района. В этом году, несмотря на засуху и нашествие саранчи, хлеборобам удалось достичь ожидаемых результатов. А это 120 тысяч тонн зерна. Вдвое больше, чем в прошлом году. Так что у местных аграриев есть шанс выйти на второе место по жатве, уступив лишь яшалтинцам. Окончательные итоги будут озвучены в министерстве чуть позже. Между тем, 67 тысяч тонн грубых кормов необходимо заготовить механизаторам района. Это с учетом остатков прошлых лет. На сенокос вышли 50 бригад, которые трудятся для того, чтобы обеспечить качественным сеном и соломой общественное поголовье хозяйств.



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