Два дня без газа

24 и 25 июля в Элисте, поселках Аршан и Нарын будет временно приостановлено газоснабжение. Это связано с проведением плановых работ по подготовке к осенне-зимнему периоду. Специалисты просят на это время не пользоваться приборами и оборудованием. Включить их можно будет после завершения работ - не ранее 16.00 25 июля. По всем вопросам можно обратиться в Центральную диспетчерскую газовой службы. 24 и 25 июля в Элисте, поселках Аршан и Нарын будет временно приостановлено газоснабжение. Это связано с проведением плановых работ по подготовке к осенне-зимнему периоду. Специалисты просят на это время не пользоваться приборами и оборудованием. Включить их можно будет после завершения работ - не ранее 16.00 25 июля. По всем вопросам можно обратиться в Центральную диспетчерскую газовой службы.



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