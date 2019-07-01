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Сегодня, 12:35

Два дня без газа


24 и 25 июля в Элисте, поселках Аршан и Нарын будет временно приостановлено газоснабжение. Это связано с проведением плановых работ по подготовке к осенне-зимнему периоду. Специалисты просят на это время не пользоваться приборами и оборудованием. Включить их можно будет после завершения работ - не ранее 16.00 25 июля. По всем вопросам можно обратиться в Центральную диспетчерскую газовой службы.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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