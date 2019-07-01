В многоэтажке в Элисте приостановлен капитальный ремонт кровли

Жильцы дома номер 12 в 4 микрорайоне жалуются, что дом почти сыпется. На встречу с ними министр ЖКХ и энергетики Евгений Мамутов приехал в назначенный час. А накануне он выслушал их беды у себя в кабинете. Жалобы сводились к тому, что дом трещит по швам, а ведомство надумало производить капремонт кровли. По их мнению, эта затея бесполезная.

Как отметил министр, ранее было дано указание региональному фонду - приостановить работы, которые велись в эти дни.



Работы по замене кровли на доме уже приостановлены. Остается поквартирный обход. Министр вместе с жильцами поднимается на верхние этажи. Хозяйка одной из квартир Гиляна Хечинова рассказывает, что проживает здесь 12 лет, и каждый год вынуждена заниматься ремонтом.

Еще более удручающая картина в квартире номер 58. Хозяйка Галина Телеева показывает следы подтеков с крыши и аварийный балкон.



По словам жильцов, о проблемах дома писали во все инстанции. Однако воз и ныне там. Попытки бетонировать швы, укреплять стяжками фундамент, уже не дают нужного эффекта. Время упущено. Люди рассказывают, что камни с балконов падают регулярно, при этом во дворе ежедневно играет детвора.



По итогам этих встреч профильный министр Евгений Мамутов принимает решение – подготовить распоряжение в администрацию Элисты, чтобы провели экспертизу дома. По итогам, будет принято решение, признавать дом аварийным или нет. В том случае, если дом будет признан аварийным, его внесут в реестр для включения в программу «переселения». Экспертная оценка будет проводиться за счет средств местного бюджета. Жильцы дома номер 12 в 4 микрорайоне жалуются, что дом почти сыпется. На встречу с ними министр ЖКХ и энергетики Евгений Мамутов приехал в назначенный час. А накануне он выслушал их беды у себя в кабинете. Жалобы сводились к тому, что дом трещит по швам, а ведомство надумало производить капремонт кровли. По их мнению, эта затея бесполезная.Как отметил министр, ранее было дано указание региональному фонду - приостановить работы, которые велись в эти дни.Работы по замене кровли на доме уже приостановлены. Остается поквартирный обход. Министр вместе с жильцами поднимается на верхние этажи. Хозяйка одной из квартир Гиляна Хечинова рассказывает, что проживает здесь 12 лет, и каждый год вынуждена заниматься ремонтом.Еще более удручающая картина в квартире номер 58. Хозяйка Галина Телеева показывает следы подтеков с крыши и аварийный балкон.По словам жильцов, о проблемах дома писали во все инстанции. Однако воз и ныне там. Попытки бетонировать швы, укреплять стяжками фундамент, уже не дают нужного эффекта. Время упущено. Люди рассказывают, что камни с балконов падают регулярно, при этом во дворе ежедневно играет детвора.По итогам этих встреч профильный министр Евгений Мамутов принимает решение – подготовить распоряжение в администрацию Элисты, чтобы провели экспертизу дома. По итогам, будет принято решение, признавать дом аварийным или нет. В том случае, если дом будет признан аварийным, его внесут в реестр для включения в программу «переселения». Экспертная оценка будет проводиться за счет средств местного бюджета.



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