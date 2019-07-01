За три года в Калмыкии откроют 410 дополнительных мест в детсадах

280 новых мест в детских садах будет создано в этом году в Элисте. Также в течение трех лет в 11 дошкольных организациях республики будет организовано 410 дополнительных мест для малышей до 3 лет с помощью пристроек к уже действующим детским садам. На сегодня подписаны соответствующие соглашения между региональным министерством образования и науки, столичной и районными администрациями. Об этом сообщил сегодня руководитель профильного ведомства Николай Манцаев. 280 новых мест в детских садах будет создано в этом году в Элисте. Также в течение трех лет в 11 дошкольных организациях республики будет организовано 410 дополнительных мест для малышей до 3 лет с помощью пристроек к уже действующим детским садам. На сегодня подписаны соответствующие соглашения между региональным министерством образования и науки, столичной и районными администрациями. Об этом сообщил сегодня руководитель профильного ведомства Николай Манцаев.



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