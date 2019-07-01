Выставка театрального художника Валерия Яшкулова откроется в Москве

Свое 65-летие заслуженный деятель искусств России и Калмыкии Валерий Яшкулов отмечает широко. В апреле прошли торжества в Татарстане, где последние 7 лет он работает главным художником Мензилинского государственного драматического театра. Сегодня на встрече с журналистами Яшкулов рассказал о дальнейших своих планах. Возможно, организованная в стенах Национального музея им. Пальмова персональная выставка получит продолжение. По словам художника, руководитель региона Бату Хасиков, предлагает экспозицию перевезти в Москву, в постоянное Представительство Калмыкии. Яшкулову предстоит определиться с датой. Это очень важно, отметил он. Ведь выставка дает представление о творчестве мастера, воплотившего за 40 лет более 200 театральных работ на сценах разных городов России. Свое 65-летие заслуженный деятель искусств России и Калмыкии Валерий Яшкулов отмечает широко. В апреле прошли торжества в Татарстане, где последние 7 лет он работает главным художником Мензилинского государственного драматического театра. Сегодня на встрече с журналистами Яшкулов рассказал о дальнейших своих планах. Возможно, организованная в стенах Национального музея им. Пальмова персональная выставка получит продолжение. По словам художника, руководитель региона Бату Хасиков, предлагает экспозицию перевезти в Москву, в постоянное Представительство Калмыкии. Яшкулову предстоит определиться с датой. Это очень важно, отметил он. Ведь выставка дает представление о творчестве мастера, воплотившего за 40 лет более 200 театральных работ на сценах разных городов России.



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