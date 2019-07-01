ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 18:30

Выставка театрального художника Валерия Яшкулова откроется в Москве


Свое 65-летие заслуженный деятель искусств России и Калмыкии Валерий Яшкулов отмечает широко. В апреле прошли торжества в Татарстане, где последние 7 лет он работает главным художником Мензилинского государственного драматического театра. Сегодня на встрече с журналистами Яшкулов рассказал о дальнейших своих планах. Возможно, организованная в стенах Национального музея им. Пальмова персональная выставка получит продолжение. По словам художника, руководитель региона Бату Хасиков, предлагает экспозицию перевезти в Москву, в постоянное Представительство Калмыкии. Яшкулову предстоит определиться с датой. Это очень важно, отметил он. Ведь выставка дает представление о творчестве мастера, воплотившего за 40 лет более 200 театральных работ на сценах разных городов России.



Другие новости по теме:

  • Заслуженный деятель искусств России и Калмыкии Валерий Яшкулов отметит в этом году 65 – летие
  • В Национальном музее открылась выставка художника-ювелира Цаганы Бадаевой
  • Юбилейная выставка Нарана Эледжиева
  • В Национальном музее открылась выставка Гарри Рокчинского
  • В Национальном музее работает выставка заслуженного художника России Очира Кикеева
  • В национальном музее имени Пальмова проходит персональная выставка Владимира Ошланова
  • В Национальном музее Калмыкии работает выставка художника Виктора Терехова
  • В Москве открылась персональная выставка Дмитрия Санджиева
  • Более 100 работ заслуженного художника Калмыкии будет представлено в Национальном музее
  • Вести - Калмыкия 14.03.2013: 13.10

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июль 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34