Продуктовая корзина в Калмыкии подорожала

Стоимость минимального набора продуктов питания в Калмыкии выросла за год на 7,5%. На сегодня она составляет почти 4319 рублей. Такие данные приводит Ростовстат. Дешевле всего набор в ЮФО обходится жителям Волгоградской области. Самая дорогая продовольственная корзина в Севастополе. Степная республика расположилась на пятом месте. Стоимость минимального набора продуктов питания в Калмыкии выросла за год на 7,5%. На сегодня она составляет почти 4319 рублей. Такие данные приводит Ростовстат. Дешевле всего набор в ЮФО обходится жителям Волгоградской области. Самая дорогая продовольственная корзина в Севастополе. Степная республика расположилась на пятом месте.



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