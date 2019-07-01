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Вчера, 18:00

Продуктовая корзина в Калмыкии подорожала


Стоимость минимального набора продуктов питания в Калмыкии выросла за год на 7,5%. На сегодня она составляет почти 4319 рублей. Такие данные приводит Ростовстат. Дешевле всего набор в ЮФО обходится жителям Волгоградской области. Самая дорогая продовольственная корзина в Севастополе. Степная республика расположилась на пятом месте.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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