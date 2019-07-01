Житель Городовиковска подозревается в убийстве. По версии следствия, 16 июля этого года мужчина, находясь во дворе своего домовладения, в ходе ссоры на бытовой почве и из личных неприязненных отношений, нанес не менее четырех ударов лопатой по голове своему товарищу, который в результате причиненных телесных повреждений, скончался на месте происшествия. Подозреваемый в преступлении задержан. Житель Городовиковска подозревается в убийстве. По версии следствия, 16 июля этого года мужчина, находясь во дворе своего домовладения, в ходе ссоры на бытовой почве и из личных неприязненных отношений, нанес не менее четырех ударов лопатой по голове своему товарищу, который в результате причиненных телесных повреждений, скончался на месте происшествия. Подозреваемый в преступлении задержан.



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