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Вчера, 17:30

Житель Городовиковска подозревается в убийстве


Житель Городовиковска подозревается в убийстве. По версии следствия, 16 июля этого года мужчина, находясь во дворе своего домовладения, в ходе ссоры на бытовой почве и из личных неприязненных отношений, нанес не менее четырех ударов лопатой по голове своему товарищу, который в результате причиненных телесных повреждений, скончался на месте происшествия. Подозреваемый в преступлении задержан.



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