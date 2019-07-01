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Вчера, 17:10

В Элисте введен в эксплуатацию 100-квартирный дом в 9 микрорайоне


Восстановлены права граждан – участников долевого строительства 100-квартирного дома №52 в Элисте. Это результат предпринятых мер со стороны органов исполнительной власти и прокуратуры. Как сообщили сегодня в надзорном ведомстве, строительство многоэтажки в 9 микрорайоне, начатое в 2014 году, было приостановлено. Расследование, проведенное прокуратурой, выявило факты хищения средств. В отношении руководителя компании «Бетонинвест» было возбуждено уголовное дело. Также были проведены мероприятия, направленные на завершение строительства проблемных объектов. В итоге – администрации Элисты выдано разрешение на ввод дома № 52 в эксплуатацию.



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