В Калмыкии работает уникальная археологическая выставка

Окаменевшие моллюски, обитавшие 150 миллионов лет назад и ракушки аммонитов, найденные в пределах древнего моря Тетис, когда-то омывавшего территорию современной Калмыкии. Здесь же – зубы слона неогенового периода. Эта уникальная находка случайно обнаружена в ходе строительных работ вблизи села Троицкое. Наконечники стрел, различные орудия труда и быта, от эпохи неолита до периода поздних кочевников по полочкам раскладывал автор экспозиции 30-летний археолог Эльвег Харцхаев.



На выставке артефакты, найденные за последние сто лет. На первом общекалмыцком съезде Советов, где подписали декларацию об автономии калмыцкого народа, впервые был создан и археологический областной музей. Возглавил его профессор Николай Пальмов, имя которого сегодня носит национальная галерея республики.



Главным экспонатом нынешней выставки стал артефакт неолитического поселения Джангар в Сарпинской низменности, открытого доктором исторических наук Петром Кольцовым. Одной из экспозиций стала реконструкция позднекочевнического погребения вместе с инвентарем. Находку обнаружил российский археолог Евгений Цуцкин в ходе спасательных раскопок в селе Большой Царын.



Здесь же можно увидеть останки костей древних животных, глиняные сосуды бронзового века катакомбной культуры, лошадиную упряжь сарматского периода и фрагменты ювелирных украшений.

Согласно официальным данным, в регионе более двухсот тысяч древних курганов. Ежегодно в ходе раскопок в них находят археологические памятники от эпохи бронзового века до золотоордынского времени. Ученые уверены, что калмыцкая земля хранит еще немало артефактов. Возможно, некоторые из них, станут уникальными экспонатами уже к 100-летию калмыцкой археологии. Окаменевшие моллюски, обитавшие 150 миллионов лет назад и ракушки аммонитов, найденные в пределах древнего моря Тетис, когда-то омывавшего территорию современной Калмыкии. Здесь же – зубы слона неогенового периода. Эта уникальная находка случайно обнаружена в ходе строительных работ вблизи села Троицкое. Наконечники стрел, различные орудия труда и быта, от эпохи неолита до периода поздних кочевников по полочкам раскладывал автор экспозиции 30-летний археолог Эльвег Харцхаев.На выставке артефакты, найденные за последние сто лет. На первом общекалмыцком съезде Советов, где подписали декларацию об автономии калмыцкого народа, впервые был создан и археологический областной музей. Возглавил его профессор Николай Пальмов, имя которого сегодня носит национальная галерея республики.Главным экспонатом нынешней выставки стал артефакт неолитического поселения Джангар в Сарпинской низменности, открытого доктором исторических наук Петром Кольцовым. Одной из экспозиций стала реконструкция позднекочевнического погребения вместе с инвентарем. Находку обнаружил российский археолог Евгений Цуцкин в ходе спасательных раскопок в селе Большой Царын.Здесь же можно увидеть останки костей древних животных, глиняные сосуды бронзового века катакомбной культуры, лошадиную упряжь сарматского периода и фрагменты ювелирных украшений.Согласно официальным данным, в регионе более двухсот тысяч древних курганов. Ежегодно в ходе раскопок в них находят археологические памятники от эпохи бронзового века до золотоордынского времени. Ученые уверены, что калмыцкая земля хранит еще немало артефактов. Возможно, некоторые из них, станут уникальными экспонатами уже к 100-летию калмыцкой археологии.



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