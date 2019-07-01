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Вчера, 16:30

В Калмыкии работает уникальная археологическая выставка


Окаменевшие моллюски, обитавшие 150 миллионов лет назад и ракушки аммонитов, найденные в пределах древнего моря Тетис, когда-то омывавшего территорию современной Калмыкии. Здесь же – зубы слона неогенового периода. Эта уникальная находка случайно обнаружена в ходе строительных работ вблизи села Троицкое. Наконечники стрел, различные орудия труда и быта, от эпохи неолита до периода поздних кочевников по полочкам раскладывал автор экспозиции 30-летний археолог Эльвег Харцхаев.

На выставке артефакты, найденные за последние сто лет. На первом общекалмыцком съезде Советов, где подписали декларацию об автономии калмыцкого народа, впервые был создан и археологический областной музей. Возглавил его профессор Николай Пальмов, имя которого сегодня носит национальная галерея республики.

Главным экспонатом нынешней выставки стал артефакт неолитического поселения Джангар в Сарпинской низменности, открытого доктором исторических наук Петром Кольцовым. Одной из экспозиций стала реконструкция позднекочевнического погребения вместе с инвентарем. Находку обнаружил российский археолог Евгений Цуцкин в ходе спасательных раскопок в селе Большой Царын.

Здесь же можно увидеть останки костей древних животных, глиняные сосуды бронзового века катакомбной культуры, лошадиную упряжь сарматского периода и фрагменты ювелирных украшений.
Согласно официальным данным, в регионе более двухсот тысяч древних курганов. Ежегодно в ходе раскопок в них находят археологические памятники от эпохи бронзового века до золотоордынского времени. Ученые уверены, что калмыцкая земля хранит еще немало артефактов. Возможно, некоторые из них, станут уникальными экспонатами уже к 100-летию калмыцкой археологии.



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