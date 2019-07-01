ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 16:10

Ремонт дороги в Лагани


В эти дни в Лагани ведутся работы по реконструкции дорог в рамках целевой госпрограммы. В порядок уже приведены улицы, жители которых неоднократно обращались с жалобами в администрацию. В основном, речь идет о подъездных путях к социальным объектам. Общая стоимость проектов по капремонту - более 11 миллионов рублей. Финансирование осуществлялось за счет субсидии, предоставленной из республиканского бюджета и средств дорожного фонда.



Другие новости по теме:

  • Малая площадь в Лагани будет благоустроена
  • В Лагани начались работы по реконструкции водопровода
  • На капремонт дорог выделены субсидии
  • В Ики-Бурульском районе идет ремонт дорог
  • В Лагани планируют в этом году отремонтировать 1 км автомобильных дорог
  • Сегодня жители Лагани сделают свой выбор
  • В 2019 году на безопасные и качественные дороги Калмыкия получит 1 миллиард рублей
  • На ремонт дорог направят 750 млн. рублей
  • В Лагани продолжаются работы по ямочному ремонту дорог
  • В Лагани начинается ямочный ремонт

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июль 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34