Ремонт дороги в Лагани

В эти дни в Лагани ведутся работы по реконструкции дорог в рамках целевой госпрограммы. В порядок уже приведены улицы, жители которых неоднократно обращались с жалобами в администрацию. В основном, речь идет о подъездных путях к социальным объектам. Общая стоимость проектов по капремонту - более 11 миллионов рублей. Финансирование осуществлялось за счет субсидии, предоставленной из республиканского бюджета и средств дорожного фонда. В эти дни в Лагани ведутся работы по реконструкции дорог в рамках целевой госпрограммы. В порядок уже приведены улицы, жители которых неоднократно обращались с жалобами в администрацию. В основном, речь идет о подъездных путях к социальным объектам. Общая стоимость проектов по капремонту - более 11 миллионов рублей. Финансирование осуществлялось за счет субсидии, предоставленной из республиканского бюджета и средств дорожного фонда.



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