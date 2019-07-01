В Калмыкии открыт сезон арбузов

Александр Бадмаев не первый год выращивает арбузы в Ики-Бурульском районе, а потому на глаз определяет спелость ягоды. И демонстрирует качество выращенной продукции. Этому учит и своего одиннадцатилетнего сына Чингиса. Главное, говорит он, отсутствие нитратов. По внешнему виду их наличие, конечно, невозможно определить. Вкусная продукция постоянно проходит проверку.



Спрос на калмыцкий арбуз подтверждает, что вкусовые качества ягоды давно оценили покупатели многих регионов страны. В эти дни идет массовая реализация витаминной продукции не только в Элисту, но и далеко за ее пределы. Реализатор Василий Бадма-Горяев 12-й год подряд приезжает за арбузами именно в это время года, когда они уже поспели для транспортировки. Сегодня 25 тонн отправились в Липецк.



По словам фермера Александра Бадмаева, уже сформировался свой круг покупателей, которые ближе к созреванию арбузов звонят и спрашивают, когда можно приезжать. Продать урожай - сейчас главная задача для бахчеводов. Так что у жителей региона есть возможность приобрести витаминную продукцию местного производства. Кстати, опытные фермеры готовы поделиться и секретами выбора ягоды.



Не ошиблись бахчеводы и с выбором нового сорта «Турбо», устойчивого в условиях жаркого климата, а также удобного для транспортировки. Успешно сопротивляется заболеваниям, не боится переменчивой погоды. Между тем, врачи указывают на плюсы и минусы витаминной продукции. Вред здоровью может нанести только арбуз плохого качества. А вот полезные свойства помогают в борьбе с различными заболеваниями.



Высокая конкуренция на рынке заставляет братьев Бадмаевых приложить немало усилий, чтобы держать, как они говорят, марку качества. К тому же, фермеры Ики-Бурульского района участвуют во многих социальных проектах, благотворительных акциях. Вносят значительный вклад в местную казну, кроме того сезон бахчевых позволяет создавать новые рабочие места.



Так что бахчеводы Калмыкии готовы накормить качественной продукцией не только земляков, но и жителей многих регионов страны. И это несмотря на капризы природы. Даже теплолюбивым арбузам с трудом противостояли засухе и саранче. Александр Бадмаев не первый год выращивает арбузы в Ики-Бурульском районе, а потому на глаз определяет спелость ягоды. И демонстрирует качество выращенной продукции. Этому учит и своего одиннадцатилетнего сына Чингиса. Главное, говорит он, отсутствие нитратов. По внешнему виду их наличие, конечно, невозможно определить. Вкусная продукция постоянно проходит проверку.Спрос на калмыцкий арбуз подтверждает, что вкусовые качества ягоды давно оценили покупатели многих регионов страны. В эти дни идет массовая реализация витаминной продукции не только в Элисту, но и далеко за ее пределы. Реализатор Василий Бадма-Горяев 12-й год подряд приезжает за арбузами именно в это время года, когда они уже поспели для транспортировки. Сегодня 25 тонн отправились в Липецк.По словам фермера Александра Бадмаева, уже сформировался свой круг покупателей, которые ближе к созреванию арбузов звонят и спрашивают, когда можно приезжать. Продать урожай - сейчас главная задача для бахчеводов. Так что у жителей региона есть возможность приобрести витаминную продукцию местного производства. Кстати, опытные фермеры готовы поделиться и секретами выбора ягоды.Не ошиблись бахчеводы и с выбором нового сорта «Турбо», устойчивого в условиях жаркого климата, а также удобного для транспортировки. Успешно сопротивляется заболеваниям, не боится переменчивой погоды. Между тем, врачи указывают на плюсы и минусы витаминной продукции. Вред здоровью может нанести только арбуз плохого качества. А вот полезные свойства помогают в борьбе с различными заболеваниями.Высокая конкуренция на рынке заставляет братьев Бадмаевых приложить немало усилий, чтобы держать, как они говорят, марку качества. К тому же, фермеры Ики-Бурульского района участвуют во многих социальных проектах, благотворительных акциях. Вносят значительный вклад в местную казну, кроме того сезон бахчевых позволяет создавать новые рабочие места.Так что бахчеводы Калмыкии готовы накормить качественной продукцией не только земляков, но и жителей многих регионов страны. И это несмотря на капризы природы. Даже теплолюбивым арбузам с трудом противостояли засухе и саранче.



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