Прокуратура Калмыкия подводит итоги за I полугодие

650 нарушений антикоррупционного законодательства выявлено прокуратурой республики за первое полугодие. 115 должностных лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.

Более двухсот тысяч рублей взыскано в бюджет региона. Об этом журналистам сегодня сообщил старший помощник прокурора Калмыкии Евгений Араев. Встреча впервые проходила в формате «делового ланча». Также было отмечено, что в отношение высокопоставленных должностных лиц возбуждено пять уголовных дел. В частности, экс-министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству региона злоупотребил должностными полномочиями при расходовании средств на возведении домов для сирот в селе Яшалта. В отношении бывшего вице-премьера правительства возбуждено несколько уголовных дел по строительству Ики-Бурульского группового водопровода. Ущерб составил более 300 миллионов рублей. В эти дни в получении взятки в крупном размере обвиняется и заместитель министра природных ресурсов. 650 нарушений антикоррупционного законодательства выявлено прокуратурой республики за первое полугодие. 115 должностных лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.Более двухсот тысяч рублей взыскано в бюджет региона. Об этом журналистам сегодня сообщил старший помощник прокурора Калмыкии Евгений Араев. Встреча впервые проходила в формате «делового ланча». Также было отмечено, что в отношение высокопоставленных должностных лиц возбуждено пять уголовных дел. В частности, экс-министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству региона злоупотребил должностными полномочиями при расходовании средств на возведении домов для сирот в селе Яшалта. В отношении бывшего вице-премьера правительства возбуждено несколько уголовных дел по строительству Ики-Бурульского группового водопровода. Ущерб составил более 300 миллионов рублей. В эти дни в получении взятки в крупном размере обвиняется и заместитель министра природных ресурсов.



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