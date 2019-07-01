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Вчера, 16:13

В Калмыкии стартует проект «Кадровый резерв»


В Калмыкии стартует проект «Кадровый резерв»Сегодня руководитель республики Бату Хасиков объявил о старте проекта «Кадровый резерв Калмыкии». Это открытый конкурс, направленный на развитие и поддержку перспективных управленцев. Он будет проходить в несколько этапов, приём заявок будет осуществляться через специализированный портал «Кадровый резерв Калмыкии». Всего предусмотрено 4 этапа. Возраст участников от 20 до 50 лет. Обязательно и наличие высшего образования. Основные мероприятия с экспертами и опытными управленцами будут проходить на базе КалмГУ.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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