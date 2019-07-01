В Калмыкии стартует проект «Кадровый резерв»

Сегодня руководитель республики Бату Хасиков объявил о старте проекта «Кадровый резерв Калмыкии». Это открытый конкурс, направленный на развитие и поддержку перспективных управленцев. Он будет проходить в несколько этапов, приём заявок будет осуществляться через специализированный портал «Кадровый резерв Калмыкии». Всего предусмотрено 4 этапа. Возраст участников от 20 до 50 лет. Обязательно и наличие высшего образования. Основные мероприятия с экспертами и опытными управленцами будут проходить на базе КалмГУ. Сегодня руководитель республики Бату Хасиков объявил о старте проекта «Кадровый резерв Калмыкии». Это открытый конкурс, направленный на развитие и поддержку перспективных управленцев. Он будет проходить в несколько этапов, приём заявок будет осуществляться через специализированный портал «Кадровый резерв Калмыкии». Всего предусмотрено 4 этапа. Возраст участников от 20 до 50 лет. Обязательно и наличие высшего образования. Основные мероприятия с экспертами и опытными управленцами будут проходить на базе КалмГУ.



Смотреть полный выпуск новостей



