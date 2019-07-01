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Вчера, 14:58

Этнографическая экскурсия у одинокого тополя


День этнографа ученицы Хар-Булукской школы и их педагог Нина Коксунова решили провести у одинокого дерева. Юные экскурсоводы хорошо знают его историю и значения для местных жителей. Это еще одна возможность рассказать гостям Калмыкии о своей любви к родным местам.

В этот раз с юными краеведами туристическая группа, в ее составе и жители Бурятии, всех встречали традиционными хадаками и благопожеланиями. В этом сакральном месте под аккомпанемент степного ветра они звучат по-особенному. Гостей интересовало все: состав этноса, мировоззрение, обряды, обычаи.

Для ребят эти слова – еще одно подтверждение тому, что их родная земля – удивительный край. Невозможно не восхищаться его красотой и историей, говорит Эльза Васильева. Школьница готовит материал о «Танцах монголоязычных народов». И эта встреча сыграет важную роль. Ведь девушка познакомилась с Сергеем Аюшевым - участником ансамбля «Байкал», заслуженным работником культуры России.



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