Голосуем за одинокий тополь

На сегодня в рейтинге национального конкурса «Дерево России 2019» Одинокий тополь занимает седьмую строчку. Со старта проекта в мае за один из символов Калмыкии отдали голоса более десяти с половиной тысяч человек. Среди номинантов также деревья из Татарстана, Чечни, Ленинградской области, Удмуртии, Северной Осетии, Иркутской, Псковской, Ростовской и Ивановской областей, из Тамбова и Москвы. Продлится конкурс до 1 октября. Те, кто еще не успел поддержать калмыцкий тополь, могут сделать это на сайте программы «Деревья – памятники живой природы»: www.rosdrevo.ru На сегодня в рейтинге национального конкурса «Дерево России 2019» Одинокий тополь занимает седьмую строчку. Со старта проекта в мае за один из символов Калмыкии отдали голоса более десяти с половиной тысяч человек. Среди номинантов также деревья из Татарстана, Чечни, Ленинградской области, Удмуртии, Северной Осетии, Иркутской, Псковской, Ростовской и Ивановской областей, из Тамбова и Москвы. Продлится конкурс до 1 октября. Те, кто еще не успел поддержать калмыцкий тополь, могут сделать это на сайте программы «Деревья – памятники живой природы»: www.rosdrevo.ru



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