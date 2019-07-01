Малая площадь в Лагани будет благоустроена

Большие надежды на Малую площадь возлагают жители Лагани. Именно эту общественную территорию они решили благоустроить в рамках программы «Комфортная городская среда». Дизайн-проект выбран на основе рейтингового голосования. Как заверяют в администрации Лагани, к 1 сентября эта площадь станет местом притяжения и отдыха всех местных жителей. На реализацию проекта предоставлена субсидия - более 12 миллионов, из которых 11 миллионов 890 тысяч - средства федерального бюджета, свыше 240 тысяч рублей – республиканского. Софинансирование из муниципальной казны - больше 1 млн. 300 тысяч. Большие надежды на Малую площадь возлагают жители Лагани. Именно эту общественную территорию они решили благоустроить в рамках программы «Комфортная городская среда». Дизайн-проект выбран на основе рейтингового голосования. Как заверяют в администрации Лагани, к 1 сентября эта площадь станет местом притяжения и отдыха всех местных жителей. На реализацию проекта предоставлена субсидия - более 12 миллионов, из которых 11 миллионов 890 тысяч - средства федерального бюджета, свыше 240 тысяч рублей – республиканского. Софинансирование из муниципальной казны - больше 1 млн. 300 тысяч.



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