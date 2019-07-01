ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 14:45

Малая площадь в Лагани будет благоустроена


Большие надежды на Малую площадь возлагают жители Лагани. Именно эту общественную территорию они решили благоустроить в рамках программы «Комфортная городская среда». Дизайн-проект выбран на основе рейтингового голосования. Как заверяют в администрации Лагани, к 1 сентября эта площадь станет местом притяжения и отдыха всех местных жителей. На реализацию проекта предоставлена субсидия - более 12 миллионов, из которых 11 миллионов 890 тысяч - средства федерального бюджета, свыше 240 тысяч рублей – республиканского. Софинансирование из муниципальной казны - больше 1 млн. 300 тысяч.



Другие новости по теме:

  • В Воробьевке реализуется проект формирования комфортной среды
  • В Калмыкии продолжается реализация проекта формирования комфортной городской среды
  • Межведомственная комиссия обсудила благоустройство 8 общественных территорий
  • Началось рейтинговое голосование по благоустройству
  • Жители Элисты выберут территорию для благоустройства
  • Сегодня жители Лагани сделают свой выбор
  • В селе Приютное продолжают благоустраивать улицы
  • Программа улучшения комфортной среды работает
  • Состоялось голосование в рамках проекта "Комфортная городская среда"
  • Лаганцы выбирают территорию для благоустройства

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июль 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34