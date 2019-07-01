Калмыкия получит 350 млн. на социальную инфраструктуру

350 миллионов рублей получит Калмыкия на развитие социальной инфраструктуры в ближайшее время по итогам обращений в федеральные ведомства и Администрацию президента. Бату Хасиков отметил слаженную работу команды, которая провела большую работу с федеральными министерствами: подготовила, обосновала и согласовала множество документов. Каждый рубль будет направлен на социальную инфраструктуру, а именно строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, а также закупку оборудования. Об этом сообщил руководитель региона на своей странице в социальной сети. 350 миллионов рублей получит Калмыкия на развитие социальной инфраструктуры в ближайшее время по итогам обращений в федеральные ведомства и Администрацию президента. Бату Хасиков отметил слаженную работу команды, которая провела большую работу с федеральными министерствами: подготовила, обосновала и согласовала множество документов. Каждый рубль будет направлен на социальную инфраструктуру, а именно строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, а также закупку оборудования. Об этом сообщил руководитель региона на своей странице в социальной сети.



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