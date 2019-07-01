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Вчера, 14:00

Калмыкия получит 350 млн. на социальную инфраструктуру


350 миллионов рублей получит Калмыкия на развитие социальной инфраструктуры в ближайшее время по итогам обращений в федеральные ведомства и Администрацию президента. Бату Хасиков отметил слаженную работу команды, которая провела большую работу с федеральными министерствами: подготовила, обосновала и согласовала множество документов. Каждый рубль будет направлен на социальную инфраструктуру, а именно строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, а также закупку оборудования. Об этом сообщил руководитель региона на своей странице в социальной сети.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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