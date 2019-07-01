Педагоги Калмыкии – участники Всероссийского форума

Педагоги Калмыкии принимают участие в молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», который проходит в подмосковном Солнечногорске. Эта смена посвящена теме «Экосреда-образование», она проводится для специалистов и кураторов Российского движения школьников и молодых педагогов. Калмыкию представляют 4-я, 20-я школы Элисты, и учителя из поселка Ергенинский. На протяжении недели их ждет насыщенная программа, встречи с гостями и экспертами, мастер-классы. Педагоги Калмыкии принимают участие в молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», который проходит в подмосковном Солнечногорске. Эта смена посвящена теме «Экосреда-образование», она проводится для специалистов и кураторов Российского движения школьников и молодых педагогов. Калмыкию представляют 4-я, 20-я школы Элисты, и учителя из поселка Ергенинский. На протяжении недели их ждет насыщенная программа, встречи с гостями и экспертами, мастер-классы.



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